Коронавірусом заразилися понад 400 тисяч за добу: статистика на 26 жовтня. Оновлюється
Станом на понеділок, 26 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 43,3 млн осіб. За минулий день виявлено 404 793 нових інфікованих.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 45 тис., у США – 60 тис., а також у Франції – 52 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 1,1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 31,9 млн пацієнтів.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 343 498 осіб. Помер 6391 пацієнт, одужали – 141 508.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 8,8 млн), Індія (7,8 млн) і Бразилія (більш ніж 5,3 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 23-е місце.
У Кабінеті міністрів України не бачать можливості введення тотального карантину.
Головне за 26 жовтня:
З понеділка, 26 жовтня, в Україні почав діяти новий поділ на карантинні зони, визначений згідно з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Його ввели на 14 днів.
Третій етап випробування потенційної вакцини від коронавірусу в Ізраїлі почнеться 1 листопада. Потенційну вакцину будуть випробовувати на людях.
Франція зареєструвала рекордні 52010 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом за останні 24 години після 45422 випадків 24 жовтня.
Ще 62 пацієнти з коронавірусною інфекцією померли в Москві. За весь час у столиці РФ померли 6 442 людини з COVID-19.
В Італії рекордний добовий приріст нових хворих на коронавірус п'ятий день поспіль б'є рекордні показники. За останню добу було зафіксовано 21 273 нових заражених.