Коронавірусом заразилися понад 400 тисяч за добу: статистика на 26 жовтня. Оновлюється

Станом на понеділок, 26 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 43,3 млн осіб. За минулий день виявлено 404 793 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 45 тис., у США – 60 тис., а також у Франції – 52 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 1,1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 31,9 млн пацієнтів.

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Заражено понад 43 млн. Worldometers

Коронавірус у світі. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 343 498 осіб. Помер 6391 пацієнт, одужали – 141 508.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 8,8 млн), Індія (7,8 млн) і Бразилія (більш ніж 5,3 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 23-е місце.

У Кабінеті міністрів України не бачать можливості введення тотального карантину.

Коронавірус в Україні. РНБО

Карта поширення коронавірусу в Україні. РНБО

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