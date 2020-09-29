Коронавірусом заразилися понад 33 млн по всьому світу: статистика на 29 вересня. Оновлюється
Станом на вівторок, 29 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 33,5 млн осіб. За минулу добу було виявлено 229 710 нових інфікованих.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 69 тис., в США – 37 тис., а також в Бразилії – 16 тис. За час пандемії від вірусу померли вже більше одного мільйона осіб.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 198 634 людини. Померли 3959 пацієнтів, одужали – 87 882.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 7,3 млн), Індія (більше 6,1 млн) і Бразилія (понад 4,7 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.
У Києві стався спалах COVID-19 серед жінок і дітей.
Головне за 29 вересня:
Віце-президент США Майк Пенс вважає, що Америці слід незабаром очікувати зростання показників інфікування.
У Москві за добу померли 23 пацієнти з COVID-19. Загальна кількість померлих в місті досягло 5203.
Турецькі лікарі зробили перше щеплення від коронавірусу – 53-річному медпрацівникові. Він зголосився взяти участь у випробуванні третьої фази препарату, розробленого в Китаї.
Кандидат в мери Києва Борислав Береза, який заразився COVID-19, спершу відчув лише закладеність носа і навіть отримав інший діагноз – синусит. Він розповів про незвичайні симптоми.