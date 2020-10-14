Коронавірусом заразилися понад 300 тисяч за добу: статистика на 14 жовтня. Оновлюється

Станом на середу, 14 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 38,3 млн осіб. За минулий день виявлено 313 286 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 63 тис., в США – 51 тис., а також у Великобританії – 17 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 28,8 млн пацієнтів.

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Коронавірус в світі. Worldometers

Рейтинг країн по захворюваності. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 270 587 осіб . Померли 5122 пацієнти, одужали – 116 562.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 8 млн), Індія (понад 7,2 млн) і Бразилія (більш ніж 5,1 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.

Кабінет міністрів прийняв рішення продовжити карантин в Україні до 31 грудня, а установам предвисшего і вищої освіти рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання з 15 жовтня по 15 листопада.

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