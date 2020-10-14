Коронавірусом заразилися понад 300 тисяч за добу: статистика на 14 жовтня. Оновлюється

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Світ
6,8 т.
Коронавірус у світі

Станом на середу, 14 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 38,3 млн осіб. За минулий день виявлено 313 286 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 63 тис., в США – 51 тис., а також у Великобританії – 17 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 28,8 млн пацієнтів.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус в світі.
Рейтинг країн по захворюваності.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 270 587 осіб. Померли 5122 пацієнти, одужали – 116 562.

  • Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 8 млн), Індія (понад 7,2 млн) і Бразилія (більш ніж 5,1 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.

  • Кабінет міністрів прийняв рішення продовжити карантин в Україні до 31 грудня, а установам предвисшего і вищої освіти рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання з 15 жовтня по 15 листопада.

Головне за 14 жовтня:

  • Україна вийшла на 12 місце в світі за кількістю хворих і померлих від COVID-19.

  • Станом на ранок 14 жовтня від коронавірусу померли 1 085 015 осіб / заразилися 38 046 018. Країнами-лідерами за кількістю летальних випадків є:

    США 215 882/7 856 321

    Бразилія 150 689/5 103 408

    Індія 109 856/7 175 880

    Мексика 84 420/825 340

    Британія 43 108/637 708

    Італія 36 246/365 467

    Перу 33 419/853 974

    Іспанія 33 204/896 086

    Франція 32 982/798 257

    Іран 29 070/508 389

    Колумбія 28 141/924 098

    Аргентина 24 572/917 035

    Росія 22 834/1 318 783

  • За минулу добу, 13 жовтня, в Чернівецькій області коронавірус виявили в 179 буковинців. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у себе в Facebook

  • В Ізраїлі до 18 жовтня продовжили дію карантину. 15 жовтня комісія проведе нараду, щоб обговорити можливість поетапного пом'якшення обмежень, повідомляє Newsru.co.il.

  • Американська фармацевтична компанія Eli Lilly зупинила процес клінічних випробувань власного методу лікування COVID-19 через можливі проблем з безпекою. Президент США Дональд Трамп раніше рекламував цю компанію.

  • Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій заявив, що він отримав негативну тест на коронавірус. Глава уряду перебував на карантині після контакту із зараженим.

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