Коронавірусом заразилися понад 300 тисяч за добу: статистика на 14 жовтня. Оновлюється
Станом на середу, 14 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 38,3 млн осіб. За минулий день виявлено 313 286 нових інфікованих.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 63 тис., в США – 51 тис., а також у Великобританії – 17 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 28,8 млн пацієнтів.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 270 587 осіб. Померли 5122 пацієнти, одужали – 116 562.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 8 млн), Індія (понад 7,2 млн) і Бразилія (більш ніж 5,1 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.
Кабінет міністрів прийняв рішення продовжити карантин в Україні до 31 грудня, а установам предвисшего і вищої освіти рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання з 15 жовтня по 15 листопада.
Головне за 14 жовтня:
Україна вийшла на 12 місце в світі за кількістю хворих і померлих від COVID-19.
Станом на ранок 14 жовтня від коронавірусу померли 1 085 015 осіб / заразилися 38 046 018. Країнами-лідерами за кількістю летальних випадків є:
США 215 882/7 856 321
Бразилія 150 689/5 103 408
Індія 109 856/7 175 880
Мексика 84 420/825 340
Британія 43 108/637 708
Італія 36 246/365 467
Перу 33 419/853 974
Іспанія 33 204/896 086
Франція 32 982/798 257
Іран 29 070/508 389
Колумбія 28 141/924 098
Аргентина 24 572/917 035
Росія 22 834/1 318 783
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