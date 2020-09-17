Коронавірусом заразилися понад 30 млн по всьому світу: статистика на 17 вересня. Оновлюється

Станом на четвер, 17 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 30 млн осіб. За минулу добу було виявлено 307 465 нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 97 тис., в США – 40 тис., а також в Бразилії – 37 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 945 тис. осіб.

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Коронавірусом заразилися понад 30 млн. worldometers

Рейтинг країн по захворюваності. worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 162 660 осіб. Померли 3 340 пацієнтів, одужали – 72 324.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 6,7 млн), Індія (більше 5,0 млн) і Бразилія (понад 4,3 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.

Спалах COVID-19 почала виходити з-під контролю, і скоро людство подолає рубіж в мільйон жертв коронавірусу, заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Головне за 17 вересня:

02:12 – Американські інфекціоністи розповіли, наскільки небезпечним може бути одночасне зараження коронавірусом і грипом.

00:56 – Лікар і соціолог Єльського університету (США), автор книги про коронавіруси Ніколас Хрістакіс пояснив, чому COVID-19 небезпечніше SARS та інших коронавірусів.

00:05 – Ще 9 пацієнтів з коронавірусом померли в Москві за добу. Загальна кількість жертв досягла 5025.