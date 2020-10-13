Коронавірусом заразилися понад 275 тисяч за добу: статистика на 13 жовтня. Оновлюється

Станом на вівторок, 13 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 38 млн осіб. За минулий день виявлено 275 232 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 54 тис., в США – 45 тис., а також у Великобританії – 13,9 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 28,5 млн пацієнтів.

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Заражені понад 38 млн. Worldometers

Рейтинг країн по захворюваності. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 265 454 людини. Померли 5015 пацієнтів, одужали – 114 410.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 8 млн), Індія (понад 7,1 млн) і Бразилія (більш ніж 5,1 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.

Країни Європи ввели нові обмеження в спробі сповільнити поширення коронавірусної інфекції. Наприклад, в Німеччині громадянам обмежать відвідування барів і ресторанів, а в Чехії розглядають можливість введення режиму ізоляції.

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