Коронавірусом заразилися понад 250 тисяч за добу: статистика на 12 серпня. Постійно оновлюється
Станом на середу, 12 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 20,5 млн осіб. За минулу добу було виявлено 259,5 тис. нових інфікованих.
Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 61 тис., в США – 54,5 тис., а також в Бразилії – 54,9 тис. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 83 115 осіб, померли в період пандемії – 1 951.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
COVID-19 в Україні заразилися 83 115 осіб. Помер 1 951 пацієнт, одужали – 44 934.
Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 5,3 млн), Бразилія (понад 3,1 млн) та Індія (більше 2,3 млн).
Нейробіологи з США вважають, що коронавірус може мати набагато більше негативних наслідків для організму, ніж вчені припускали раніше.
У кількох областях України останнім часом фіксується стрімкий ріст випадків COVID-19, тоді як в дев'яти регіонах кількість видужавших за минулу добу перевищило кількість захворілих.
Головне за 12 серпня:
01:03 – У майже всієї родини українського журналіста Юрія Бутусова виявили коронавірусну інфекцію COVID-19. Він розповів, що спочатку симптомів інфекції ні у кого не було.
00:05 – В Одеській обласній філармонії коронавірус виявлено у шести співробітників. Встановлено, що в інфікованих було близько ста контактів. За даними соцмереж, захворіли, зокрема, директор, його заступники та головний диригент.
00:02 – У Львівській ОДА заявили, що істотне зростання випадків зараження в Одеській області пов'язане з недотриманням карантинних норм, особливо під час масових святкувань і відпочинку.