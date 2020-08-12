Коронавірусом заразилися понад 250 тисяч за добу: статистика на 12 серпня. Постійно оновлюється

Станом на середу, 12 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 20,5 млн осіб. За минулу добу було виявлено 259,5 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 61 тис., в США – 54,5 тис., а також в Бразилії – 54,9 тис. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 83 115 осіб, померли в період пандемії – 1 951.

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Коронавірусом заразилися понад 20,5 млн осіб в світі (worldometers.info)

Антирейтинг країн щодо захворюваності COVID-19 (worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 83 115 осіб. Помер 1 951 пацієнт, одужали – 44 934.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 5,3 млн), Бразилія (понад 3,1 млн) та Індія (більше 2,3 млн).

Нейробіологи з США вважають, що коронавірус може мати набагато більше негативних наслідків для організму, ніж вчені припускали раніше.

У кількох областях України останнім часом фіксується стрімкий ріст випадків COVID-19, тоді як в дев'яти регіонах кількість видужавших за минулу добу перевищило кількість захворілих.

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні (сovid19.rnbo.gov.ua)

Карта поширення коронавірусу в Україні (сovid19.rnbo.gov.ua)

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00:05 – В Одеській обласній філармонії коронавірус виявлено у шести співробітників. Встановлено, що в інфікованих було близько ста контактів. За даними соцмереж, захворіли, зокрема, директор, його заступники та головний диригент.

00:02 – У Львівській ОДА заявили, що істотне зростання випадків зараження в Одеській області пов'язане з недотриманням карантинних норм, особливо під час масових святкувань і відпочинку.