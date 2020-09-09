Коронавірусом заразилися понад 240 тис. за добу: статистика на 9 вересня. Оновлюється

Станом на середу, 9 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 27,7 млн осіб. За минулу добу було виявлено 341 230 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 89 тис., в США – 28 тис., а також в Бразилії – 17 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 900 тис. осіб.

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Коронавірусом заразилися понад 27,7 млн осіб в світі. Worldometers.info

Рейтинг країн по захворюваності на COVID-19. Worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні на COVID-19 заразилися 140 479 осіб. померли 2934 пацієнти, одужали – 63 546.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 6,5 млн), Індія (більше 4,3 млн) і Бразилія (понад 4,1 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 24-е місце.

В Одеській області хочуть повернутися до "квітневого карантину". На цьому наполягли в Одеській ОДА через поширення COVID-19.

У Херсоні почали працювати спеціальні COVID-патрулі, які перевіряють дотримання жителями міста вимог карантину у зв'язку з коронавірусом.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні. РНБО

Карта поширення коронавірусу в Україні. РНБО

Головне за 9 вересня:

02:11 – Сенат США 10 вересня проведе голосування щодо законопроекту про заходи щодо боротьби з наслідками COVID-19, заявив лідер республіканської більшості Мітч Макконнелл.

00:29 – Голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина відправили на лікування в КЗ ЛОР "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний центр". Раніше він лікувався від коронавірусу вдома.

00:10 – У Франції зареєстрували 6,5 тис. Випадків COVID-19, померли 39 осіб. Показник нових виявлених інфікованих в порівнянні з попереднім днем виріс більш ніж на 2 тисячі.

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