Коронавірусом заразилися понад 240 тис. за добу: статистика на 1 вересня. Оновлюється

Станом на вівторок, 1 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 25,6 млн осіб. За минулу добу було виявлено 244 557 нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 68 тис., в США – 36 тис., а також в Бразилії – 48 тис.

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Коронавірусом заразилися понад 25,6 млн осіб в світі. worldometers.info

Рейтинг країн по захворюваності на COVID-19. worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 121 215 осіб. Померли 2 557 пацієнтів, одужали – 57 114.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 6,1 млн), Бразилія (більш 3,8 млн) і Індія (більше 3,6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.

В Україні з кінця травня майже в 4 рази зросла кількість людей, які були госпіталізовані з коронавірусом.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні. covid19.rnbo.gov.ua

Карта поширення коронавірусу в Україні. covid19.rnbo.gov.ua

Головне за 1 вересня:

01:45 – У Чернівецькій області зафіксували 117 нових випадків коронавірусу, повідомив глава ОДА Сергій Осачук.

Всього в області вже більше 10 420 тисяч інфікованих.

01:02 – Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що спалахи коронавірусу в країні викликані проведенням масових заходів, які не пов'язані з виробничими процесами.

Він пояснив, що мова йде про святкування днів народження, весіль або інших свят, на які збирається багато людей.

00:57 – На Миколаївщині посилили карантин. Зокрема, регіональна комісія з питань ТЕБ та НС додатково заборонила:

проведення концертів (крім проведених установами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності);

дискотек;

роботу розважальних закладів (нічних клубів)

діяльність підприємств громадського харчування з організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т.д.).

00:28 – Майже у кожного американця, який помер від ускладнень, викликаних коронавірусом, були і інші хронічні захворювання. За даними Центрів з контролю і профілактиці захворювань США (CDC), 94% жертв COVID-19 страждали ожирінням, високим тиском, діабетом, серцевими або нирковими захворюваннями.

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