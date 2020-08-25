Коронавірусом заразилися понад 23 млн по всьому світу: статистика на 25 серпня. Оновлюється

Коронавірусом заразилися понад 23 млн по всьому світу. Колаж
Станом на вівторок, 25 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 23,8 млн осіб. За минулу добу було виявлено 212 тис. нових інфікованих.
Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 59 тис., в США – 41 тис., а також в Бразилії – 21 тис. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 106 757 осіб, померли в період пандемії – 2 293.
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Коронавірусом заразилися понад 23,8 млн осіб в світі (Worldometers.info)
Антирейтинг країн по захворюваності COVID-19 (Worldometers.info)
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 106 757 осіб. Померли 2 293 пацієнти, одужали – 52 524.
Країнами-лідерами за кількістю заражень залишаються США (більше 5,9 млн), Бразилія (більш 3,6 млн) і Індія (більше 3,1 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 28 місце.
В Україні з понеділка, 24 серпня, почало діяти нове карантинне зонування регіонів.
Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні (Covid19.rnbo.gov.ua)
Карта поширення коронавірусу в Україні (Covid19.rnbo.gov.ua)
06:10 – Вчені підтвердили перший випадок повторного зараження коронавірусом. Ним став 33-річний місцевий житель з Гонконгу (Китай).
05:20 – Дослідники з Гонконзького університету повідомили про перший підтверджений випадок повторного зараження коронавірусом, повідомляє NBC News.
04:30 – За минулу добу коронавірус в світі виявили у 212 466 осіб, померли 4 328 пацієнтів. Про це свідчать дані Worldometers.
03:25 – Уродженка Італії Анжела Гутор, яка відсвяткувала 107-річчя і перехворіла коронавірусом, розкрила спосіб, що дозволив їй прожити так довго.
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