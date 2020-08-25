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Коронавірусом заразилися понад 23 млн по всьому світу: статистика на 25 серпня. Оновлюється

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Світ
2,1 т.
Коронавірусом заразилися понад 23 млн по всьому світу

Коронавірусом заразилися понад 23 млн по всьому світу. Колаж

Станом на вівторок, 25 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 23,8 млн осіб. За минулу добу було виявлено 212 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 59 тис., в США – 41 тис., а також в Бразилії – 21 тис. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 106 757 осіб, померли в період пандемії – 2 293.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом заразилися понад 23,8 млн осіб в світі

Коронавірусом заразилися понад 23,8 млн осіб в світі (Worldometers.info)

Антирейтинг країн по захворюваності COVID-19

Антирейтинг країн по захворюваності COVID-19 (Worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 106 757 осіб. Померли 2 293 пацієнти, одужали – 52 524.

  • Країнами-лідерами за кількістю заражень залишаються США (більше 5,9 млн), Бразилія (більш 3,6 млн) і Індія (більше 3,1 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 28 місце.

  • В Україні з понеділка, 24 серпня, почало діяти нове карантинне зонування регіонів.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні (Covid19.rnbo.gov.ua)

Карта поширення коронавірусу в Україні

Карта поширення коронавірусу в Україні (Covid19.rnbo.gov.ua)

Головне за 25 серпня:

06:10 – Вчені підтвердили перший випадок повторного зараження коронавірусом. Ним став 33-річний місцевий житель з Гонконгу (Китай).

05:20 – Дослідники з Гонконзького університету повідомили про перший підтверджений випадок повторного зараження коронавірусом, повідомляє NBC News.

04:30 – За минулу добу коронавірус в світі виявили у 212 466 осіб, померли 4 328 пацієнтів. Про це свідчать дані Worldometers.

03:25 – Уродженка Італії Анжела Гутор, яка відсвяткувала 107-річчя і перехворіла коронавірусом, розкрила спосіб, що дозволив їй прожити так довго.

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