Коронавірусом заразилися понад 23 млн по всьому світу: статистика на 25 серпня. Оновлюється

Коронавірусом заразилися понад 23 млн по всьому світу. Колаж

Станом на вівторок, 25 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 23,8 млн осіб. За минулу добу було виявлено 212 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 59 тис., в США – 41 тис., а також в Бразилії – 21 тис. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 106 757 осіб, померли в період пандемії – 2 293.

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Коронавірусом заразилися понад 23,8 млн осіб в світі (Worldometers.info)

Антирейтинг країн по захворюваності COVID-19 (Worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 106 757 осіб. Померли 2 293 пацієнти, одужали – 52 524.

Країнами-лідерами за кількістю заражень залишаються США (більше 5,9 млн), Бразилія (більш 3,6 млн) і Індія (більше 3,1 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 28 місце.

В Україні з понеділка, 24 серпня, почало діяти нове карантинне зонування регіонів.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні (Covid19.rnbo.gov.ua)

Карта поширення коронавірусу в Україні (Covid19.rnbo.gov.ua)

Головне за 25 серпня:

06:10 – Вчені підтвердили перший випадок повторного зараження коронавірусом. Ним став 33-річний місцевий житель з Гонконгу (Китай).

05:20 – Дослідники з Гонконзького університету повідомили про перший підтверджений випадок повторного зараження коронавірусом, повідомляє NBC News.

04:30 – За минулу добу коронавірус в світі виявили у 212 466 осіб, померли 4 328 пацієнтів. Про це свідчать дані Worldometers.

03:25 – Уродженка Італії Анжела Гутор, яка відсвяткувала 107-річчя і перехворіла коронавірусом, розкрила спосіб, що дозволив їй прожити так довго.

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