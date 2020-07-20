Коронавірусом заразилися понад 220 тис. осіб за добу: статистика на 20 липня. Постійно оновлюється
Станом на понеділок, 20 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 14,6 млн осіб. За попередню добу було виявлено 220 073 нових інфікованих.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 65 тис., Індії – 40 тис., а також Бразилії – 24 тис.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
COVID-19 в Україні заразилося 58 842 особи. Померли 1 485 пацієнтів, одужали – 30 879.
Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 3,8 млн), Бразилія (понад 2 млн) та Індія (понад 1 млн).
Висип у ротовій порожнині (енантема) може бути найпершим симптомом коронавірусу нового типу.
Лікар зробила детальний аналіз про те, які тести на COVID-19 роблять в Україні і чим вони відрізняються.
Головне за 20 липня:
07:40 – Від коронавірусу вилікувалися майже 70% хворих буковинців. За минулу добу видужав 81 житель Буковини, всього від COVID-19 вилікувалися 3 505 хворих. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці в Facebook.
07:05 – Український лікар Ярослав Глагола розповів про небезпеку коронавірусної інфекції, оскільки її розвиток важко передбачити. За його словами, хворому може стати погано миттєво, пише "ТСН".
"Цей коронавірус – і надзвичайно заразний, і підступний. Над хворими буквально трусимося. Тому що заходиш в палату – все добре. Ні тяжкості, ні задишки. Пацієнт нормально з тобою розмовляє, жартує. А через годину – різке погіршення стану у вигляді задухи. І воно прогресує", – сказав лікар.
06:00 – Імунолог сказала, хто ризикує повторно заразитися COVID-19
05:25 – Вірусолог вважає, що друга хвиля коронавірусу обійде великі міста. При цьому зростання захворюваності респіраторними інфекціями восени буде неминучою.