Коронавірусом заразилися понад 22 млн: статистика на 20 серпня. Оновлюється

Карина Бондаренко Світ 05:27, 20.08.2020

Станом на четвер, 20 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 22 млн осіб. За минулу добу було виявлено 271 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 69 тис., в США – 44 тис., а також в Бразилії – 48 тис. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 96 403 осіб, померли в період пандемії – 2 144.

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Коронавірусом заразилися понад 22 млн осіб в світі
(Worldometers.info)
Антирейтинг країн по захворюваності COVID-19
(Worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • COVID-19 в Україні заразилися 96 403 особи. Померли 2144 пацієнти, одужали – 49 737.

  • Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 5,6 млн), Бразилія (понад 3,4 млн) і Індія (більше 2,7 млн).

  • Динаміка захворюваності коронавірусом в Україні показує, що найгірша ситуація склалася в Чернівецькій, Тернопільській та Харківській областях.

Головне за 19 серпня:

01:02 – В Іспанії за останню добу підтвердили 3 715 нових випадків зараження коронавірусом, що стало новим щоденним антирекордом з моменту виходу країни з режиму суворої ізоляції, повідомляє Reuters.

00:50 – Динаміка захворюваності коронавірусом в Україні показує, що найгірша ситуація склалася в Чернівецькій, Тернопільській та Харківській областях.

00:11 – У Москві за добу 19 серпня померли 11 пацієнтів з коронавірусом. Загальна кількість жертв COVID-19 в столиці РФ досягла 4698 осіб.

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