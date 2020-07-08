Коронавірусом заразилися понад 200 тис. за добу: статистика на 8 липня. Постійно оновлюється

Станом на середу, 8 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися майже 12 млн осіб. За попередню добу було виявлено понад 200 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 учора зафіксували в США – 55 тис., Бразилії – 48,5 тис., а також Індії – 23 тис.

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Коронавірусом в світі заразилися майже 12 млн осіб

Статистика захворюваності у світі

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 49 607 осіб. Померли 1 283 пацієнти, одужали – 22 193.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більш ніж 3 млн), Бразилія (понад 1,6 млн) і Індія (понад 743 тис.). Росія посідає четверте місце з 694 тис. інфікованих.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я вважає, що поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у світі прискорюється. За його словами, піка пандемії ще не досягнуто.

Всесвітня організація охорони здоров'я не заперечує можливості передавання коронавірусу через повітря.

Карта поширення коронавірусу в Україні

Антирейтинг областей України щодо коронавірусу

Головне за 8 липня:

07:00 – Конституційний суд України 8 липня продовжить розгляд справи про відповідність Основному закону положень постанови Кабінету міністрів про введення карантину. Його можуть визнати незаконним.

05:32 – Ляшко розповів, як будуть працювати школи в Україні з 1 вересня. За його словами, діти підуть до школи.

03:45 – Учені попередили про появу нового коронавірусу.

01:50 – Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні може бути приблизно 150 тисяч осіб, які захворіли на коронавірус – утричі більше, ніж підтверджено офіційно.

01:30 – У Москві сталася пожежа на даху наукового дослідного інституту, в якому ведеться розроблення вакцини від COVID-19.

00:49 – Президент України Володимир Зеленський побажав своєму бразильському колезі Жаїру Болсонару якнайшвидшого одужання від коронавірусу.

"Бажаю якнайшвидшого одужання президенту Бразилії Жаїру Болсонару і бразильцям із діагнозом COVID-19. Україна підтримує Бразилію в боротьбі з масштабними наслідками пандемії", – написав глава держави в Twitter.