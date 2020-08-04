Коронавірусом заразилися понад 18 млн по всьому світу: статистика на 4 серпня. Постійно оновлюється

Станом на вівторок, 4 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 18 млн осіб. За минулу добу було виявлено майже 200 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 50 тис., в США – 48 тис., а також в Бразилії – 17 тис. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 73 158 осіб, загинули в період пандемії 1 738.

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Коронавірусом заразилися понад 17,7 млн осіб у світі. worldometers.info

Антирейтинг країн по захворюваності коронавірусом. worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 73 158 осіб. Померли 1 738 пацієнтів, одужали – 39 876.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 4,7 млн), Бразилія (понад 2,6 млн) та Індія (більше 1,6 млн).

Ряд вакцин від COVID-19 в даний час знаходиться на третьому етапі клінічних випробувань, проте не виключено, що абсолютно ефективний препарат так і не з'явиться, заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Вчені припинили лікувати COVID-19 відомим препаратом

Карта поширення коронавірусу в Україні. РНБО

Антирейтинг областей України щодо захворюваності коронавірусом. РНБО

Головне за 4 серпня:

02:00 – Головлікар Олександрівської клінічної лікарні Києва розповіла про наслідки COVID-19 навіть після виписки.

01:02 – Заступник мера Одеси Павло Вугельман спростував інформацію в ЗМІ про те, що у нього виявили коронавірус.

"У зв'язку з великою кількістю дзвінків і питань, які надходять мені і від одеситів, і від міжнародних партнерів, хочу заявити: інформація, яка тиражується в ЗМІ, про те, що у мене підтверджений діагноз коронавірус, є неправдивою", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

00:20 – У Москві від коронавірусу померли ще 12 осіб. Всього COVID-19 вбив в російській столиці 4 510 осіб.

00:10 – Незважаючи на те, що перші випадки зараження коронавірусом були зафіксовані в китайському місті Ухань, це зовсім не означає, що саме тут COVID-19 подолав міжвидовий бар'єр від тварини до людини, заявили в ВООЗ.