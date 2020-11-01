Коронавірусом заразилися майже півмільйона людей за добу: статистика на 1 листопада. Оновлюється
Станом на неділю, 1 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 46 млн осіб. За минулий день виявлено 475 201 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли 1,2 млн пацієнтів, а одужали – 33,4 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 86 тис., Індії – 46 тис. і Франції – 35 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилася 387 481 особа. Померли 7 196 пацієнтів, одужали – 158 928.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (9,3 млн), Індія (8,1 млн) і Бразилія (понад 5,5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 21-е місце.
З понеділка, 2 листопада, в Україні почне діяти новий розподіл на карантинні зони, введене в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.
Головне за 1 листопада:
31 жовтня в Чернівецькій області зафіксували 409 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали в цей день 98 паціентов.Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook
Згідно з даними Worldometers, Великобританія стала третьою країною в Європі в якій діагностували більше 1 мільйона заражених коронавірусом за час пандемії в світі.
Лікар-педіатр вищої категорії, кандидат медичних наук Андрій Пеньков вважає, що в Україні не було першої і другої хвиль коронавируса, а захворюваність "не контролювалася і не контролюється". За його прогнозом, кількість інфікованих в країні буде рости, поки 40% Не перехворіє.
У Великобританії з 5 листопада введуть загальнонаціональний карантин на тлі спалаху нових випадків зараження коронавірусом. Обмежувальні заходи будуть діяти до 2 грудня, однак їх можуть продовжити.
У Британії число виявлених випадків перевищила 1 мільйон. За добу в Сполученому Королівстві виявили 21 915 нових інфікованих COVID-19.
Головлікар київського медичного центру Тарас Жиравецький заявив, що коронавірус зникає з організму людини, який вже перехворів їм, а випадки повторного зараження можуть виникнути тільки у деяких пацієнтів. Також він дав ряд рекомендацій, яких варто дотримуватися людям, що перехворів COVID-19.