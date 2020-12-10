Коронавірусом заразилися майже 70 млн по всьому світу: статистика на 10 грудня. Оновлюється
Станом на четвер, 10 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 69,2 млн осіб. За минулий день виявлено 643 472 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли 1,5 млн пацієнтів, а одужали – 47,9 млн. Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 225 тис., Бразилії – 54 тис. і Індії – 26 тис.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилося 845 343 особи. Померли 14 204 пацієнти, одужали – 451 118.
Лідерами за кількістю заражень є США (більше 15,5 млн), Індія (більше 9,7 млн) і Бразилія (більш ніж 6,6 млн). Україна в цьому списку – на 17-му місці, за інформацією Worldometers.
Локдаун в Україні для стримування коронавірусу хочуть ввести з 8 січня 2021 року. Він триватиме майже три тижні – до 25 січня включно.
Головне за 10 грудня:
Ізолятори Збройних сил України нібито не підготовлені для боротьби з пандемією COVID-19 за правилами, крім того, кадрового резерву військових медиків не вистачає. Про це заявила волонтер Наталя Воронкова, показавши фото "карантинних" казарм і умов, в яких знаходяться військові.
В мережі оприлюднили ролик, на якому показано, як виглядають всередині легкі пацієнтів з коронавірусом.
У Білорусі тимчасово закрили кордон, заборонивши виїзд з країни через наземні пункти пропуску, в тому числі і для громадян.
У Москві за добу померли 74 пацієнти з коронавірусом. Напередодні – 75. Загальне число померлих в столиці РФ досягло 9645 осіб.