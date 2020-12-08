Коронавірусом заразилися майже 68 млн по всьому світу: статистика на 8 грудня. Оновлюється

Станом на вівторок, 8 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 67,9 млн чоловік. За минулий день виявлено 527 671 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли 1,5 млн пацієнтів, а одужали – 46,9 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 198 тис., Росії – 28 тис. і Індії – 27 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 813 306 осіб. Померли 13 588 пацієнтів, одужали – 418 581.

Лідерами за кількістю заражень є США (більше 14,9 млн), Індія (більше 9,6 млн) і Бразилія (більш ніж 6,5 млн). Україна в цьому списку – на 17-му місці, за інформацією Worldometers.

Лікар Тарас Жиравецький розповів, коли чекати третю хвилю коронавірусу в Україні, в якому році зникне COVID-19 і який сенс в вакцинації.