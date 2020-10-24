Коронавірусом заразилися майже 500 тисяч за добу: статистика на 24 жовтня. Оновлюється

Станом на п'ятницю, 25 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 42,4 млн осіб. За минулий день виявлено 490 059 нових інфікованих, що стало рекордом за добовим приросту за весь час пандемії.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 54 тис., в США – 81 тис., а також у Франції – 42,6 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1,1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 31,4 млн пацієнтів.

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Коронавірус в світі. Worldometers

Рейтинг країн по захворюваності. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 330 396 осіб. Померли 6 164 пацієнти, одужали – 137 578.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 8,6 млн), Індія (7,7 млн) і Бразилія (більш ніж 5,3 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 24-е місце.

Глава МОЗ Максим Степанов назвав сценарії з COVID-19 в Україні і умови для повного локдауну.

Коронавірус в Україні. РНБО

Карта поширення вірусу. РНБО

Головне за 24 жовтня:

Після місцевих виборів в Україні може спостерігатися додаткове збільшення кількості захворювань коронавірусом. Статистика захворюваності напевно збільшиться ще й тому, що молодша школа буде працювати в оффлайн-режимі, вважає лікар-інфекціоніст Юрій Жигарев.

Поява вакцини від коронавірусу може збігтися в часі зі спадом захворюваності на COVID-19.

Співробітники Массачусетського технологічного інституту створили маску , здатну вбити коронавірус, коли людина робить вдих.

Вчені провели дослідження, яке показало, що антікоронавірусна плазма не знижує ризик ускладнень при COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Чехії Роман Примула 21 жовтня попався в ресторані без маски, в той час, як в країні був введений жорсткий карантин і такі заклади повинні бути закриті. Глава уряду Андрій Бабіш зажадав від глави МОЗ піти у відставку.