Коронавірусом заразилися майже 43 млн по всьому світу: статистика на 25 жовтня. Оновлюється
Станом на неділю, 25 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 42,9 млн осіб. За минулий день виявлено 452 906 нових інфікованих.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 50 тис., в США – 79 тис., а також у Франції – 45 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1,1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 31,6 млн пацієнтів.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 337 410 осіб. Померли 6289 пацієнтів, одужали – 139 755.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 8,8 млн), Індія (7,8 млн) і Бразилія (більш ніж 5,3 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 23-е місце.
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив про дуже високому показнику госпіталізацій хворих коронавірусом.
Головне за 25 жовтня:
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