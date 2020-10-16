Коронавірусом заразилися майже 40 млн по всьому світу: статистика на 16 жовтня. Оновлюється

Станом на п'ятницю, 16 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 39,1 млн осіб. За минулий день виявлено 398 609 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 60 тис., в США – 66 тис., а також в Франції – 30,6 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 29,3 млн пацієнтів.

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Заразилися майже 40 млн. Worldometers

Рейтинг країн по захворюваності. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 281 239 осіб. Померли 5302 пацієнти, одужали – 119 650.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 8,2 млн), Індія (понад 7,3 млн) і Бразилія (більш ніж 5,1 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.

Карта поширення вірусу. РНБО

Рейтинг областей по захворюваності. РНБО

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