Коронавірусом заразилися майже 38 млн по всьому світу: статистика на 12 жовтня. Оновлюється
Станом на понеділок, 12 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 37,7 млн осіб. За минулий день виявлено 278 013 нових інфікованих.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 67 тис., в США – 41 тис., а також у Франції – 16 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 28,3 млн пацієнтів.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 261 304 людини. Померли 4972 пацієнти, одужали – 113 507.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 7,9 млн), Індія (понад 7 млн) і Бразилія (більш ніж 5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.
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