Коронавірусом заразилися майже 35 млн по всьому світу: статистика на 3 жовтня. Оновлюється
Станом на суботу, 3 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 34,8 млн осіб. За минулу добу виявлено 316 256 нових інфікованих.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 79 тис., в США – 51 тис., а також в Бразилії – 33 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1 млн осіб. При цьому хворобу побороли понад 25,8 млн пацієнтів.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 213 028 осіб. Померли 4193 пацієнти, одужали – 94 443.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 7,5 млн), Індія (більше 6,4 млн) і Бразилія (більш 4,8 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.
В Ізраїлі вперше в світі вилікували від COVID-19 експериментальним ліками.
Головне за 2 жовтня:
Люди звикли до зростання кількості інфікованих COVID-19 і померлих, і ця ситуація небезпечна. Про це заявив провідний інфекціоніст Першого медичного центру Тель-Авіва доктор Євген Качман.
Мадрид з 23:00 п'ятниці, 2 жовтня, ізолювали через ситуацію з поширенням коронавируса. В'їжджати в місто і виїжджати з нього можна тільки по важливих причин: на роботу, навчання, в лікарню, банк або суд. Також обмежено пересування з ще 9 муніципалітетів автономного співтовариства Мадрид.
Спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі зробила тест на коронавірус, який виявився негативним. Вона є другою після віце-президента Майка Пенса в списку успадкування, якщо Трамп через хворобу не зможе виконувати свої обов'язки.
Ведучий інфекціоніст Першого медичного центру в Тель-Авіві Євген Качман вважає, що світ в умовах пандемії коронавірусу чекає ще близько двох років хаосу.