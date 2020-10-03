Коронавірусом заразилися майже 35 млн по всьому світу: статистика на 3 жовтня. Оновлюється

Станом на суботу, 3 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 34,8 млн осіб. За минулу добу виявлено 316 256 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 79 тис., в США – 51 тис., а також в Бразилії – 33 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1 млн осіб. При цьому хворобу побороли понад 25,8 млн пацієнтів.

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Коронавірус в світі. Worldometers

Рейтинг країн по захворюваності. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 213 028 осіб. Померли 4193 пацієнти, одужали – 94 443.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 7,5 млн), Індія (більше 6,4 млн) і Бразилія (більш 4,8 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.

В Ізраїлі вперше в світі вилікували від COVID-19 експериментальним ліками.

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