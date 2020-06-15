Коронавірус в Україні та світі

Станом на 15 червня коронавірусом в Україні та світі заразилося майже 8 млн осіб. У 123 тисяч з них COVID-19 виявили за останню добу.

Найбільше інфікованих зареєстрували в США – 19 920, Бразилії – 17 086 та Індії – 11 382. В Україні антирекорд добової захворюваності зафіксували в Донецькій області.

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Коронавірусом заразилися близько 8 млн: статистика щодо COVID-19 на 15 червня. Постійно оновлюється

Коронавірусом заразилися близько 8 млн: статистика щодо COVID-19 на 15 червня. Постійно оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 31 154 особи. Померли 889 пацієнтів, одужали – 14 082.

Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (більше 2,1 млн), Бразилія (більш 867 тис.) і Росія (понад 528 тис.).

В анексованому Криму з початку пандемії зареєстровано 724 випадки COVID-19, 20 людей померли.

Більше 10 українських компаній розробляють препарат від COVID-19 на основі плазми крові людей, які перехворілих коронавірусом.

Коронавірусом заразилися близько 8 млн: статистика щодо COVID-19 на 15 червня. Постійно оновлюється

Коронавірусом заразилися близько 8 млн: статистика щодо COVID-19 на 15 червня. Постійно оновлюється

Головне за 15 червня:

07:19 – Донецька область 14 червня показала антирекорд добової захворюваності. Там підтвердили 42 нових випадки зараження, повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко на сторінці в Facebook. Найбільше хворих виявили в Краматорську – 8, Дружківці і Мар'їнському районі – по 6.

01:10 – В анексованому Криму з початку пандемії зареєстровано 724 випадки COVID-19, 20 людей померли, заявила окупаційна "влада".

01:07 – Більше 10 українських компаній розробляють препарат від COVID-19 на основі плазми крові людей, які перехворіли коронавірусом. Антитіла виявлені лише в майже четвертої частини інфікованих.

00:43 – На Буковині за добу офіційно підтвердили ще 43 випадки зараження, на Херсонщині – всього три.

00:10 – Туристи, які прибувають в Туніс з моменту відкриття кордонів 27 червня, повинні будуть надати негативний тест на коронавірусну інфекцію.