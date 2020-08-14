Коронавірусом заразилися близько 300 тис. за добу: статистика на 14 серпня. Постійно оновлюється

Карина Бондаренко Світ 05:26, 14.08.2020

Станом на п'ятницю, 14 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 21 млн осіб. За минулу добу було виявлено 272 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 64 тис., в США – 55 тис., а також в Бразилії – 59 тис. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 86 140 осіб, померли в період пандемії – 1 992.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом заразилися понад 21 млн осіб в світі
(worldometers.info)
Антирейтинг країн щодо захворюваності на COVID-19
(worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні
(сovid19.rnbo.gov.ua)
Карта поширення коронавірусу в Україні
(сovid19.rnbo.gov.ua)

Головне за 14 серпня:

01:30 – У США зафіксовано понад 5,4 млн випадків COVID-19. Країна залишається лідером за цим показником.

00:59 – У всьому світі коронавірусом вже заразилися понад 21 млн осіб. З них вилікувалися майже 13,9 млн пацієнтів і 752 тис. померли.

00:12 – У Москві за добу померли ще 11 осіб з коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків в столиці Росії досягла вже 4 633, повідомляє оперативний штаб міста.

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