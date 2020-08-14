Коронавірусом заразилися близько 300 тис. за добу: статистика на 14 серпня. Постійно оновлюється

Коронавірус в Україні та світі.

Станом на п'ятницю, 14 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 21 млн осіб. За минулу добу було виявлено 272 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 64 тис., в США – 55 тис., а також в Бразилії – 59 тис. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 86 140 осіб, померли в період пандемії – 1 992.

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Коронавірусом заразилися понад 21 млн осіб в світі (worldometers.info)

Антирейтинг країн щодо захворюваності на COVID-19 (worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 86 140 осіб. Померли 1 992 пацієнти, одужали – 46 216.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 5,4 млн), Бразилія (понад 3,2 млн) та Індія (більше 2,4 млн).

Вчені з США отримали нові дані, які підтвердили, що COVID-19 передається по повітрю на відстані до 5 метрів.

В Україні змінили поділ на карантинні зони, включивши в "червону" деякі райони і міста у Львівській, Івано-Франківській, Рівненський і Одеській областях.

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні (сovid19.rnbo.gov.ua)

Карта поширення коронавірусу в Україні (сovid19.rnbo.gov.ua)

Головне за 14 серпня:

01:30 – У США зафіксовано понад 5,4 млн випадків COVID-19. Країна залишається лідером за цим показником.

00:59 – У всьому світі коронавірусом вже заразилися понад 21 млн осіб. З них вилікувалися майже 13,9 млн пацієнтів і 752 тис. померли.

00:12 – У Москві за добу померли ще 11 осіб з коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків в столиці Росії досягла вже 4 633, повідомляє оперативний штаб міста.