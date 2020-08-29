Коронавірусом заразилися близько 25 млн по всьому світу: статистика на 29 серпня. Оновлюється

Коронавірусом заразилися близько 25 млн по всьому світу.

Станом на суботу, 29 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 24,9 млн осіб. За минулу добу було виявлено 284 967 нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 76 тис., в США – 49 тис., а також в Бразилії – 48 тис.

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Коронавірусом заразилися понад 24,8 млн осіб в світі. Worldometers.info

Рейтинг країн по захворюваності на COVID-19. Worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 114 497 осіб. Померли 2438 пацієнти, одужали – 55 083.

Країнами-лідерами за кількістю заражень залишаються США (понад 6 млн), Бразилія (більш 3,8 млн) і Індія (більше 3,4 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 26 місце.

Генеральний секретар Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейсус заявив, що пандемія коронавірусу згубно вплинула на психічне здоров'я мільйонів людей.

У місті Гуанчжоу на півдні Китаю з лікарні виписали пацієнта, якого сім місяців лікували від коронавірусної інфекції.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні. Сovid19.rnbo.gov.ua

Карта поширення коронавірусу в Україні. Сovid19.rnbo.gov.ua

Головне за 29 серпня:

03:40 – Вчені виявили вітамін, який може полегшити перебіг COVID-19 у хворих.

01:31 – Саморобні бавовняні маски можуть запобігти потраплянню в повітря 99,9% крапель, які містять коронавірус, коли хтось кашляє або говорить, а хірургічні маски для обличчя запобігають це на 100%.

Такі висновки зробили вчені з Інституту Рослина при Единбурзькому університеті, вивчивши ефективність хірургічних масок і домашніх одношарових бавовняних покриттів для лиця.

01:02 – Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків назвав рішення центральної влади внести місто в "червону" зону і посилити карантин – необгрунтованим, і вважає, що його слід скасувати. Міський голова закликав жителів виходити на мирні протести, щоб висловити свою незгоду з цим.

00:10 – У США підтверджено перший випадок повторного зараження коронавірусом.

Група вчених з'ясувала, що 25-річний чоловік з міста Ріно в Неваді дав позитивний результат на COVID-19 в середині квітня, потім одужав. Однак в травні він знову захворів, причому вдруге захворювання проходило в більш важкій формі.

При цьому у чоловіка були антитіла на вірус.

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