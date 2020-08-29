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Коронавірусом заразилися близько 25 млн по всьому світу: статистика на 29 серпня. Оновлюється

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Світ
2,5 т.
Коронавірусом заразилися близько 25 млн по всьому світу

Коронавірусом заразилися близько 25 млн по всьому світу.

Станом на суботу, 29 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 24,9 млн осіб. За минулу добу було виявлено 284 967 нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 76 тис., в США – 49 тис., а також в Бразилії – 48 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом заразилися понад 24,8 млн осіб в світі.

Коронавірусом заразилися понад 24,8 млн осіб в світі. Worldometers.info

Рейтинг країн по захворюваності на COVID-19.

Рейтинг країн по захворюваності на COVID-19. Worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 114 497 осіб. Померли 2438 пацієнти, одужали – 55 083.

  • Країнами-лідерами за кількістю заражень залишаються США (понад 6 млн), Бразилія (більш 3,8 млн) і Індія (більше 3,4 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 26 місце.

  • Генеральний секретар Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейсус заявив, що пандемія коронавірусу згубно вплинула на психічне здоров'я мільйонів людей.

  • У місті Гуанчжоу на півдні Китаю з лікарні виписали пацієнта, якого сім місяців лікували від коронавірусної інфекції.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні. Сovid19.rnbo.gov.ua

Карта поширення коронавірусу в Україні.

Карта поширення коронавірусу в Україні. Сovid19.rnbo.gov.ua

Головне за 29 серпня:

03:40 – Вчені виявили вітамін, який може полегшити перебіг COVID-19 у хворих.

01:31 – Саморобні бавовняні маски можуть запобігти потраплянню в повітря 99,9% крапель, які містять коронавірус, коли хтось кашляє або говорить, а хірургічні маски для обличчя запобігають це на 100%.

Такі висновки зробили вчені з Інституту Рослина при Единбурзькому університеті, вивчивши ефективність хірургічних масок і домашніх одношарових бавовняних покриттів для лиця.

01:02 – Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків назвав рішення центральної влади внести місто в "червону" зону і посилити карантин – необгрунтованим, і вважає, що його слід скасувати. Міський голова закликав жителів виходити на мирні протести, щоб висловити свою незгоду з цим.

00:10 – У США підтверджено перший випадок повторного зараження коронавірусом.

Група вчених з'ясувала, що 25-річний чоловік з міста Ріно в Неваді дав позитивний результат на COVID-19 в середині квітня, потім одужав. Однак в травні він знову захворів, причому вдруге захворювання проходило в більш важкій формі.

При цьому у чоловіка були антитіла на вірус.

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