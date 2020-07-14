Коронавірусом заразилися приблизно 200 тис. за добу: статистика на 14 липня. Постійно оновлюється

Станом на вівторок, 14 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 13,2 млн осіб. За попередню добу було виявлено 195 878 нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 учора зафіксували в США – 65 тис., Індії – 28 тис., а також Бразилії – 21 тис.

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Коронавірусом у світі заразилися понад 13,2 млн осіб

Статистика захворюваності у світі

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 54 133 особи. Померли 1 398 пацієнтів, одужали – 26 503.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більш ніж 3,4 млн), Бразилія (понад 1,8 млн) і Індія (понад 907 тис.). Росія посідає четверте місце з 733 тис. інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я поділила країни світу на чотири типи, згідно з епідеміологічною ситуацією в них.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що найближчим часом Україна не має шансів потрапити в "зелений" список країн, громадянам яких дозволено в'їзд до ЄС.

Карта поширення коронавірусу в Україні

Антирейтинг областей України щодо коронавірусу

Головне за 14 липня:

06:40 – У ВООЗ розповіли, хто менш схильний до зараження коронавірусом.

01:15 – Громадяни України, які прибувають у Литву, повинні проходити двотижневий карантин. Відповідне розпорядження Міністерства охорони здоров'я країни оприлюднило видання Delfi.

У список всього увійшли 63 країни, в яких спостерігається складна ситуація з епідемією коронавірусу.

00:49 – Ресторан "Велюр", що належить народному депутату фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку, запросив відвідувачів у нічний час, незважаючи на карантинні обмеження.

00:30 – Народну депутатку від ОПЗЖ Наталію Королевську помітили у Верховній Раді з "блокатором вірусів", прикріпленому до лацкана піджака, і іконкою під чохлом мобільного телефону.

00:14 – Британські вчені встановили, що в людей із швидким кроком менше шансів отримати важку форму COVID-19.

00:05 – В Одесі через зростання статистики вирішили заборонити роботу нічних клубів, закладів культури та громадського харчування вночі.