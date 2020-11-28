Коронавірусом заразилися 62 млн осіб по всьому світу: статистика на 28 листопада. Оновлюється

Станом на суботу, 28 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися майже 62 млн осіб. За минулий день виявлено 613 146 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли 1,4 млн пацієнтів, а одужали – 42,7 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 164 тис., Індії – 41 тис. і Бразилії – 33 тис.

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Коронавірус в світі. worldometers

Рейтинг країн по захворюваності. worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 693 407 осіб. Померли 11 909 пацієнтів, одужали – 326 238.

Найбільше випадків інфікування залишається в США (13,2 млн), Індії (9,3 млн) і Бразилії (6,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.

Більшість громадян України підтримують введення повного локдауну в країні в грудні. За даними опитування, посилення карантинних заходів підтримали 58% проти 42%.

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