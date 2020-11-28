Коронавірусом заразилися 62 млн осіб по всьому світу: статистика на 28 листопада. Оновлюється
Станом на суботу, 28 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися майже 62 млн осіб. За минулий день виявлено 613 146 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли 1,4 млн пацієнтів, а одужали – 42,7 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 164 тис., Індії – 41 тис. і Бразилії – 33 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 693 407 осіб. Померли 11 909 пацієнтів, одужали – 326 238.
Найбільше випадків інфікування залишається в США (13,2 млн), Індії (9,3 млн) і Бразилії (6,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.
Більшість громадян України підтримують введення повного локдауну в країні в грудні. За даними опитування, посилення карантинних заходів підтримали 58% проти 42%.
В Європі за день, 27 листопада, діагностували 224 094 нових заражених COVID-19. Про це свідчать дані сайту Worldometers.
Пандемія коронавірусу привела до того, що жінкам доводиться робити більше домашньої роботи, а це призводить до втрати можливостей в кар'єрі або освіті. За даними ООН, така ситуація ставить під загрозу результати 25-річної боротьби за гендерну рівності о.
У Миколаєві рідним 65-річного сімейного лікаря Галини Колянчіковой, яка померла від коронавірусу, відмовили у виплаті компенсації. Рішення було мотивоване тим, що захворювання не пов'язано з професійною діяльністю.
В Україні наступного тижня, з 30 по 6 грудня, точно не буде введений повний локдаун, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
У ВООЗ закликали уряди країн не втрачати пильність при зниженні захворюваності на COVID-19 і збільшувати кількість тестувань.