Ситуація з коронавірусом у світі: кількість заражених перевищила 170 тисяч

Коронавірусом COVID-2019 у світі заразилися вже 174 780 осіб, з них 6 686 – померли. Вилікувалися 77 867 людей.

Інфекція поширилася на 162 країни і території. Про це свідчать дані на сайті worldometers.info.

Китай, де пік поширення вже пройшов, залишається в лідерах. Там 80 880 заражених, з яких 67 819 вдалося видужати. Померло 3 213 осіб.

В Європі найбільше постраждала Італія: 24 747 заражених, з яких вилікувалися тільки 2 335. Померло 1 809 осіб.

worldometers.info

У трійці лідерів йде Іран. Там 14 991 заражених, з яких вилікувалися 4 590. Кількість померлих становить 853.

worldometers.info

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що кількість заражених становило 169 тисяч осіб, 76 тисяч вдалося вилікуватися. Кількість померлих становило 6,4 тисячі, а кількість охоплених країн і територій – понад 150.

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