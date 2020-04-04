Вагітна обраниця Джонсона заразилася коронавірусом: дівчина зробила заяву

Вагітна наречена прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона Керрі Саймондс заразилася новим коронавірусом COVID-19.

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Про це 31-річна жінка повідомила в суботу, 4 квітня, на своїй сторінці в Twitter. Вона написала, що "провела останній тиждень у ліжку з основними симптомами коронавірусу".

Керрі Саймондс і Борис Джонсон Quien

Керрі Саймондс і Борис Джонсон Daily Mail

Саймондс додала, що їй не потрібно було здавати тест. Після семи днів відпочинку жінка, за її словами, почуває себе "сильнішою і йде на поправку".

"Бути вагітною з COVID-19 дуже турбує", – зізналася вона.

Керрі Саймондс Daily Mail

Скріншот

Джонсон і Саймондс The Sun

Як писав OBOZREVATEL, про заручини і те, що пара чекає на дитину, Джонсон і Саймондс офіційно оголосили 29 лютого.

27 березня в Бориса Джонсона виявили коронавірус. За кілька днів до цього він був у тісному контакті з десятками політиків та керівників охорони здоров'я Сполученого Королівства.

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