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4 квітня • оновлено в 21:25
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Вагітна обраниця Джонсона заразилася коронавірусом: дівчина зробила заяву

2.7т
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Вагітна наречена прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона Керрі Саймондс заразилася новим коронавірусом COVID-19.

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Про це 31-річна жінка повідомила в суботу, 4 квітня, на своїй сторінці в Twitter. Вона написала, що "провела останній тиждень у ліжку з основними симптомами коронавірусу".

Керрі Саймондс і Борис Джонсон

Керрі Саймондс і Борис Джонсон

Quien

Керрі Саймондс і Борис Джонсон

Керрі Саймондс і Борис Джонсон

Daily Mail

Саймондс додала, що їй не потрібно було здавати тест. Після семи днів відпочинку жінка, за її словами, почуває себе "сильнішою і йде на поправку".

"Бути вагітною з COVID-19 дуже турбує", – зізналася вона.

Керрі Саймондс

Керрі Саймондс

Daily Mail

Вагітна обраниця Джонсона заразилася коронавірусом

Скріншот

Джонсон і Саймондс

Джонсон і Саймондс

The Sun

Як писав OBOZREVATEL, про заручини і те, що пара чекає на дитину, Джонсон і Саймондс офіційно оголосили 29 лютого.

27 березня в Бориса Джонсона виявили коронавірус. За кілька днів до цього він був у тісному контакті з десятками політиків та керівників охорони здоров'я Сполученого Королівства.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
Теги
фотографии політика вагітність
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Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
вообще пофиг
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