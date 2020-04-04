Вагітна обраниця Джонсона заразилася коронавірусом: дівчина зробила заяву

Вагітна наречена прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона Керрі Саймондс заразилася новим коронавірусом COVID-19.
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Про це 31-річна жінка повідомила в суботу, 4 квітня, на своїй сторінці в Twitter. Вона написала, що "провела останній тиждень у ліжку з основними симптомами коронавірусу".
Керрі Саймондс і Борис Джонсон
Quien
Керрі Саймондс і Борис Джонсон
Daily Mail
Саймондс додала, що їй не потрібно було здавати тест. Після семи днів відпочинку жінка, за її словами, почуває себе "сильнішою і йде на поправку".
"Бути вагітною з COVID-19 дуже турбує", – зізналася вона.
Керрі Саймондс
Daily Mail
Скріншот
Джонсон і Саймондс
The Sun
Як писав OBOZREVATEL, про заручини і те, що пара чекає на дитину, Джонсон і Саймондс офіційно оголосили 29 лютого.
27 березня в Бориса Джонсона виявили коронавірус. За кілька днів до цього він був у тісному контакті з десятками політиків та керівників охорони здоров'я Сполученого Королівства.
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