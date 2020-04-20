Коронавірусом захворіло майже 2,5 млн осіб: статистика в світі та Україні на 20 квітня. Постійно оновлюється

Тимур Григоренко Світ 07:25, 20.04.2020 Оновлено: 08:55, 20.04.2020

Коронавірус COVID-19 продовжує лютувати в усьому світі. Число заражених склало майже 2,5 мільйона осіб.

В Україні китайським вірусом заразилися 5,5 тисяч осіб. Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області та Києві.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Епідемія COVID-19

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 5449 осіб. Померли 141 чоловік, 347 побороли хворобу.

  • Найбільша кількість випадків COVID-19 зареєстровано в Чернівецькій області – 889 чоловік, Києві – 801, Івано-Франківській – 480, Тернопільській – 390 і Вінницькій області – 330.

  • По всьому світу померли вже більше 165 тисяч чоловік. Кількість заражених майже 2,5 млн.

  • Майже 617 тисяч пацієнтів на планеті вилікувалися від COVID-19.

Головне за 20 квітня:

8:53 – Заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак заявила, що вартість лікування одного хворого на коронавірус в українських лікарнях коштує до 10 тис. грн на добу.

7:10 – У США кількість жертв перевищила 40 тисяч (з них понад 18 тис. – в штаті Нью-Йорк).

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