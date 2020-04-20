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20 квітня • оновлено в 07:30
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Коронавірусом захворіло майже 2,5 осіб: статистика в світі та Україні на 20 квітня. Постійно оновлюється

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Коронавірус COVID-19 продовжує лютувати в усьому світі. Число заражених склало майже 2,5 мільйона осіб.

В Україні китайським вірусом заразилися 5,5 тисяч осіб. Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області та Києві.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Епідемія COVID-19

Епідемія COVID-19

Коронавірусом захворіло майже 2,5 осіб: статистика в світі та Україні на 20 квітня. Постійно оновлюється
Коронавірусом захворіло майже 2,5 осіб: статистика в світі та Україні на 20 квітня. Постійно оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 5449 осіб. Померли 141 чоловік, 347 побороли хворобу.

  • Найбільша кількість випадків COVID-19 зареєстровано в Чернівецькій області – 889 чоловік, Києві – 801, Івано-Франківській – 480, Тернопільській – 390 і Вінницькій області – 330.

  • По всьому світу померли вже більше 165 тисяч чоловік. Кількість заражених майже 2,5 млн.

  • Майже 617 тисяч пацієнтів на планеті вилікувалися від COVID-19.

Коронавірусом захворіло майже 2,5 осіб: статистика в світі та Україні на 20 квітня. Постійно оновлюється
Коронавірусом захворіло майже 2,5 осіб: статистика в світі та Україні на 20 квітня. Постійно оновлюється

Головне за 20 квітня:

7:10 – У США кількість жертв перевищила 40 тисяч (з них понад 18 тис. – в штаті Нью-Йорк).

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
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Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 5449.

    Вилікувалися: 347. Померли: 141.

  • У світі захворіли майже 2,4 мільйони осіб, загинули – понад 164 тисячі.

  • У лабораторії Уханя зберігали коронавірус у зламаному холодильнику: спливли фото.

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  • Україна вирішила закупити ліки від коронавірусу, які отримали успіх в США.

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