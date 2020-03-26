У світі зафіксовано вже понад 500 тисяч хворих коронавірусом.
Згідно з офіційною статистикою, станом на 18:30 померли понад 22 тисячі інфікованих, вилікуватися вдалося поки що 121 тисячі.
Найбільше хворих виявлено в таких країнах:
Китай – 81 285;
США – 74 982;
Італія – 74 386;
Іспанія – 56 197;
Німеччина – 41 519;
Іран – 29 406;
Франція – 25 233;
Швейцарія – 11 712;
Великобританія – 9 849;
Південна Корея – 9 241;
Відзначимо, з першої десятки найменше летальних випадків в Південній Кореї (131), Швейцарії (191) і Німеччини (239). Найбільше – в Італії (7 503), Іспанії (4 145) і Китаї (3 287).
Статистика по коронавірус
скріншот, worldometers.info
Статистика по коронавірус
скріншот, worldometers.info
Статистика по коронавірус
скріншот, worldometers.info
В Україні офіційно підтверджені 156 випадків COVID-19. Померли п'ятеро людей і лише один вилікувався.
Коронавірус в Україні. Інфографіка
ЦОЗ
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