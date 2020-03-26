У світі зафіксовано вже понад 500 тисяч хворих коронавірусом.

Згідно з офіційною статистикою, станом на 18:30 померли понад 22 тисячі інфікованих, вилікуватися вдалося поки що 121 тисячі.

Найбільше хворих виявлено в таких країнах:

Китай – 81 285;

США – 74 982;

Італія – 74 386;

Іспанія – 56 197;

Німеччина – 41 519;

Іран – 29 406;

Франція – 25 233;

Швейцарія – 11 712;

Великобританія – 9 849;

Південна Корея – 9 241;

Відзначимо, з першої десятки найменше летальних випадків в Південній Кореї (131), Швейцарії (191) і Німеччини (239). Найбільше – в Італії (7 503), Іспанії (4 145) і Китаї (3 287).

Статистика по коронавірус скріншот, worldometers.info

Статистика по коронавірус скріншот, worldometers.info

Статистика по коронавірус скріншот, worldometers.info

В Україні офіційно підтверджені 156 випадків COVID-19. Померли п'ятеро людей і лише один вилікувався.

Коронавірус в Україні. Інфографіка ЦОЗ

Раніше OBOZREVATEL писав, що коронавірус може жити на поверхнях до 5 днів. У Центрі громадського здоров'я України дали поради про те, як від нього вберегтися.

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