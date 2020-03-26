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26 березня • оновлено в 19:31
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Коронавірусом захворіли понад 500 тисяч осіб: опублікована статистика

5.1т
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У світі зафіксовано вже понад 500 тисяч хворих коронавірусом.

Згідно з офіційною статистикою, станом на 18:30 померли понад 22 тисячі інфікованих, вилікуватися вдалося поки що 121 тисячі.

Найбільше хворих виявлено в таких країнах:

  • Китай – 81 285;

  • США – 74 982;

  • Італія – 74 386;

  • Іспанія – 56 197;

  • Німеччина – 41 519;

  • Іран – 29 406;

  • Франція – 25 233;

  • Швейцарія – 11 712;

  • Великобританія – 9 849;

  • Південна Корея – 9 241;

Відзначимо, з першої десятки найменше летальних випадків в Південній Кореї (131), Швейцарії (191) і Німеччини (239). Найбільше – в Італії (7 503), Іспанії (4 145) і Китаї (3 287).

Статистика по коронавірус

Статистика по коронавірус

скріншот, worldometers.info

Статистика по коронавірус

Статистика по коронавірус

скріншот, worldometers.info

Статистика по коронавірус

Статистика по коронавірус

скріншот, worldometers.info

В Україні офіційно підтверджені 156 випадків COVID-19. Померли п'ятеро людей і лише один вилікувався.

Коронавірус в Україні. Інфографіка

Коронавірус в Україні. Інфографіка

ЦОЗ

Раніше OBOZREVATEL писав, що коронавірус може жити на поверхнях до 5 днів. У Центрі громадського здоров'я України дали поради про те, як від нього вберегтися.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
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