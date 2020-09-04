Коронавірусом захворіли понад 26 млн по всьому світу: статистика на 4 вересня. Оновлюється

Карина Бондаренко Світ 05:23, 4.09.2020 Оновлено: 06:44, 4.09.2020

Станом на п'ятницю, 4 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 26,4 млн осіб. За минулу добу було виявлено 287 408 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 84 тис., в США – 44 тис., а також в Бразилії – 44 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом заразилися понад 26,4 млн осіб в світі.
Worldometers.info
Рейтинг країн по захворюваності на COVID-19.
Worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 128 228 осіб. Померли 2 710 пацієнтів, одужали – 59 676.

  • Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 6,2 млн), Бразилія (понад 4 млн) і Індія (більше 3,8 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.

  • Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов спрогнозував спалах коронавірусної інфекції в Одесі і області через два тижні.

  • В Україні з 7 вересня почнуть діяти нові зони адаптивного карантину. З повним списком регіонів можна ознайомитися за посиланням.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні.
РНБО
Карта поширення коронавірусу в Україні.
РНБО

Головне за 4 вересня:

06:40 – У Мексиці лікарі пересадили обидва легені 57-річному пацієнтові, постраждалому від коронавірусної інфекції.

06:05 – На Буковині маршрутника оштрафували на 17 тис. за порушення карантину COVID-19.

05:30 – Госпіталізація заражених коронавірусом необхідна при наявності важких симптомів. Їх перерахував лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський.

00:11Мінімальний рівень мутації COVID-19 з грудня 2019 року дозволяє припустити, що однією ефективної вакцини буде досить для боротьби з глобальною пандемією. До такого висновку прийшли американські біологи.

23:08 – Т.в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета назвали байдужим і безвідповідальним через погану підготовку українських навчальних закладів в умовах пандемії. Він посперечався в прямому ефірі.

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