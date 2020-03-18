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18 березня • оновлено в 06:35
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Коронавірусом за добу заразилися понад 11 тисяч: що відбувається в світі

5.3т
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Станом на середу, 18 березня, в світі вже більше 198 тисяч людей заражені коронавірусом COVID-19, а померли від захворювання близько 7,9 тисяч.

Про це свідчать дані статистичного порталу Worldometer. Більш 81 тис. осіб у всьому світі вже одужали.

Всього за добу, за даними ВООЗ, заразилися понад 11 тисяч осіб.

Коронавірусом за добу заразилися понад 11 тисяч осіб

Коронавірусом за добу заразилися понад 11 тисяч осіб

У п'ятірку країн за кількістю підтверджених випадків захворювання входять:

  • Китай (80 881)

  • Італія (31 506) – 3 526 нових випадків за добу, +345 смертей (всього в Італії 10 349 нових інфікованих за останні три доби)

  • Іран (16 169) – 1 178 нових випадків за добу, +135 смертей

  • Іспанія (11 409) – 1 467 нових випадків за добу, +168 смертей

  • Німеччина (9 352) – рекордні для країни 2080 нових випадків за добу, але лише +7 смертей

Південна Корея вперше опустилася на 6-е місце (8320), далі йдуть Франція (7730) і США (5 871) – у кожній з цих двох країн за добу виявлено понад 1 тис. нових випадків. Закривають десятку Швейцарія (2742) і Великобританія (1950).

Всього на планеті вже 15 країн, де число випадків захворювання перевищило 1 тисячу. Крім названих, це Нідерланди, Норвегія, Швеція, Бельгія та Австрія.

Коронавірусом за добу заразилися понад 11 тисяч

worldometers.info

Коронавірусом за добу заразилися понад 11 тисяч

worldometers.info

Перша людина померла від коронавірусу в Туреччині. Там число інфікованих вже досягло 98.

Чорногорія стала останньою країною Європи, в якій офіційно підтвердили випадки нового коронавірусу, через який ВООЗ оголосила пандемію.

У китайській провінції Хубей – осередку розповсюдження епідемії коронавірусу – нових випадків зараження не виявлено.

Радбез ООН відклав чергове засідання в зв'язку з пандемією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні число виявлених випадків інфікування 17 березня збільшилася до 14 осіб (в Чернівецькій області – 10, в Житомирській – 1, в Київській області – 1, в Києві – 2). Два з цих випадків – летальні.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
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