Коронавірусом за добу заразилися понад 11 тисяч: що відбувається в світі

Станом на середу, 18 березня, в світі вже більше 198 тисяч людей заражені коронавірусом COVID-19, а померли від захворювання близько 7,9 тисяч.

Про це свідчать дані статистичного порталу Worldometer. Більш 81 тис. осіб у всьому світі вже одужали.

Всього за добу, за даними ВООЗ, заразилися понад 11 тисяч осіб.

Коронавірусом за добу заразилися понад 11 тисяч осіб

У п'ятірку країн за кількістю підтверджених випадків захворювання входять:

Китай (80 881)

Італія (31 506) – 3 526 нових випадків за добу, +345 смертей (всього в Італії 10 349 нових інфікованих за останні три доби)

Іран (16 169) – 1 178 нових випадків за добу, +135 смертей

Іспанія (11 409) – 1 467 нових випадків за добу, +168 смертей

Німеччина (9 352) – рекордні для країни 2080 нових випадків за добу, але лише +7 смертей

Південна Корея вперше опустилася на 6-е місце (8320), далі йдуть Франція (7730) і США (5 871) – у кожній з цих двох країн за добу виявлено понад 1 тис. нових випадків. Закривають десятку Швейцарія (2742) і Великобританія (1950).

Всього на планеті вже 15 країн, де число випадків захворювання перевищило 1 тисячу. Крім названих, це Нідерланди, Норвегія, Швеція, Бельгія та Австрія.

worldometers.info

worldometers.info

Перша людина померла від коронавірусу в Туреччині. Там число інфікованих вже досягло 98.

Чорногорія стала останньою країною Європи, в якій офіційно підтвердили випадки нового коронавірусу, через який ВООЗ оголосила пандемію.

У китайській провінції Хубей – осередку розповсюдження епідемії коронавірусу – нових випадків зараження не виявлено.

Радбез ООН відклав чергове засідання в зв'язку з пандемією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні число виявлених випадків інфікування 17 березня збільшилася до 14 осіб (в Чернівецькій області – 10, в Житомирській – 1, в Київській області – 1, в Києві – 2). Два з цих випадків – летальні.

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