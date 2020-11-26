Коронавірусом в світі заразилися понад 60 млн осіб: статистика на 26 листопада. Оновлюється

Карина Бондаренко Світ 05:20, 26.11.2020

Станом на четвер, 26 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 60,7 млн осіб. За минулий день виявлено 609 207 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли 1,4 млн пацієнтів, а одужали – 42 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 180 тис., Бразилії – 45 тис. і Індії – 44 тис.

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Коронавірусом заразилися 69,7 млн.
worldometers
Рейтинг країн по захворюваності.
worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 661 858 осіб. Померли 11 492 пацієнти, одужали – 307 778.

  • Найбільше випадків інфікування залишається в США (13,1 млн), Індії (9,2 млн) і Бразилії (6,1 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.

Головне за 26 листопада:

  • У Луцьку відвідувач супермаркету, який перебував там без захисної маски, викликав поліцію після того, як його відмовилися обслуговувати, а коли копи повідомили йому про порушення карантину – побився з ними.

  • На Тернопільщині від COVID-19 по дорозі в лікарню помер волонтер з "Правого сектору", бізнесмен Ігор Цепенюк.

  • Правозахисниця повідомила, що в Запоріжжі родичам довелося самостійно заносити тіло померлої від коронавірусу жінки в морг №4. За її словами, тіла там зберігають на підлозі без холодильників, при цьому не всі вони в пластикових мішках, а деякі оголені і з ганчірками на обличчях.

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