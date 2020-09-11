Коронавірусом в світі заразилися понад 300 тис. за добу: статистика на 11 вересня. Оновлюється

Карина Бондаренко Світ 05:14, 11.09.2020

Станом на п'ятницю, 11 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 28,3 млн осіб. За минулу добу було виявлено 301 521 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 96 тис., в США – 38 тис., а також в Бразилії – 40 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 913 тис. осіб.

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Коронавірусом в світі заразилися понад 28,3 млн.
worldometers.info
Рейтинг країн по захворюваності.
worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 145 612 осіб. померли 3023 пацієнти, одужали – 65 877.

  • Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 6,5 млн), Індія (більше 4,5 млн) і Бразилія (понад 4,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 24-е місце.

  • В Україні з півночі 14 вересня почне діяти нове епідеміологічне зонування.

Головне за 11 вересня:

02:01 – У Франції за добу зафіксовано рекордно високий з початку пандемії приріст нових випадків коронавірусу, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Заразилися ще 9,8 тисяч осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 340 тисяч, з них понад 30 тисяч пацієнтів померли.

01:13 – У Рівненській області за добу на коронавірус захворіли ще 122 людини, повідомив глава ОДА Віталій Коваль.

00:20 – Всесвітня організація охорони здоров'я і Європейський Союз провели створили Раду глобальної системи співробітництва по боротьбі з коронавірусом.

Перше його засідання відбулося 10 вересня.

"Сьогоднішній запуск Ради сприяння наближає нас до глобальної мети: забезпечити доступ до вакцин, тестів та лікування від коронавірусу для всіх, хто в них потребує, повсюдно", – сказала глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

23:59 – Державна служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів повідомила, що майже 64% перевірених гуртожитків у Києві не дотримуються карантинного режиму.

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