Коронавірусом в світі заразилися понад 300 тис. за добу: статистика на 14 вересня. Оновлюється

Станом на понеділок, 14 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 29,1 млн осіб. За минулу добу було виявлено 243 969 нових інфікованих, за даними ВООЗ – 307 930.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 91 тис., в США – 31 тис., а також в Бразилії – 14 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 928 тис. осіб.

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Коронавірусом заразилися понад 29,1 млн. worldometers

Рейтинг країн по захворюваності. worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 154 335 осіб. Померли 3 178 пацієнтів, одужали – 68 893.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 6,7 млн), Індія (більше 4,8 млн) і Бразилія (понад 4,3 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.

В Україні з півночі 14 вересня почало діяти нове епідеміологічне зонування.

Головне за 14 вересня:

06:15 – За минулу добу, 13 вересня, в світі зареєстрували 307 930 нових випадків зараження коронавірусом. Це найбільший добовий приріст з початку пандемії COVID-19. Про це свідчать дані на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

04:30 – Лікарка пояснила, хто може створити "імунний прошарок" від COVID-19.

00:10 – За добу в Москві померли 11 пацієнтів з коронавірусом. Загальна кількість померлих досягла 4993, згідно з даними оперштабу.

00:00 – У Львові після тривалого лікування від COVID-19 помер головний спеціаліст управління охорони здоров'я Львівської міськради, головний педіатр міста Богдан Остальский.