Коронавірусом в світі заразилися понад 23 млн: статистика на 23 серпня. Оновлюється

Станом на неділю, 23 серпня, коронавірусом в світі заразилися 23,3 млн осіб, померли 808 тис. За минулу добу було виявлено 258 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 69 тис., В США – 49 тис., а також в Бразилії – 50 тис. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 102 971 людини, померли в період пандемії – 2244 осіб.

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Коронавірусом заразилися понад 23 млн осіб в світі (Worldometers.info)

Антирейтинг країн щодо захворюваності на COVID-19 (Worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавируса:

COVID-19 в Україні заразився 102 971 чоловік. Померли 2244 пацієнти, одужали – 51 735.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (5,8 млн), Бразилія (понад 3,5 млн) і Індія (3 млн).

В Україні з 24 серпня почне діяти нове епідемічне зонування регіонів. У "червону" зону потрапили, зокрема, Коломия, Самбір, Чернівці та Радивилів.

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні РНБО

Карта поширення коронавірусу в Україні РНБО

Головне за 23 серпня:

00:09 – Через епідемічну ситуацію "Укрзалізниця" з 24 серпня припинить продаж квитків за чотирма станціями: Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів.

00:06 – За добу в світі померли 5926 пацієнтів із COVID-19, виявили більше 275 тисяч інфікованих, заявили в ВООЗ.