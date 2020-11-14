Коронавірусом в світі захворіли рекордні 656 тисяч за добу: статистика на 14 листопада. Оновлюється

Станом на суботу, 14 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 53,7 млн осіб. За минулий день виявлено 656 481 нових інфікованих, що стало рекордом за уточнив приросту з початку пандемії.

Всього від хвороби померли 1,3 млн пацієнтів, а одужали – 37,5 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 183 тис., Індії – 45 тис. І Італії – 40 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 512 652 особи. Померли 9 317 пацієнтів, одужали – 233 849.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (11 млн), Індія (8,7 млн) і Бразилія (5,7 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 20-е місце.

Кабмін оголосив в Україні карантин вихідного дня з 14 по 30 листопада, але ряд міст відмовилися його вводити.

За минулу добу у світі померли 1 301 054 людини, заразилися 53 284 867. Про це свідчать дані університету Хопкінса. 1. США 244 302 померли / 10 727 885 заразилися 2. Бразилія 164 737/5 810 652 3. Індія 128 668/8 728 795 4. Мексика 97 056/991 835 5. Британія 51 396/1 321 031 6. Італія 44 139/1 107 303 7. Франція 42 600/1 915 677 8. Іспанія 40 769/1 458 591 9. Іран 40 582/738 322 10. Перу 35 067/930 237 11. Аргентина 35 045/1 296 378 12. Колумбія 33 669/1 182 697 13. Росія 32 156/1 865 395

Лікар сказав, як не заразитися COVID-19 у другому турі виборів.

У Великобританії від COVID-19 помер відомий серійний вбивця Пітер Саткліфф на прізвисько "Йоркширський різник", який позбавив життя 13 жінок і зробив ще 7 замахів.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов порадив мерам, які вирішили не вводити в своїх містах карантин вихідного дня, відвідати лікарні і подивитися на пацієнтів у важкому стані. Глава МОЗ розповів, як такі хворі не витримують і зривають маски для вентиляції легенів, щоб померти.