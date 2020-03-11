Коронавірус дістався до німецького парламенту: заражений перший депутат

Депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Німеччини Хаген Рейнхольд заразився коронавірусом COVID-2019.

Він став першим інфікованим німецьким парламентарієм, повідомляє телеканал N-tv.

Хаген Рейнхольд заразився коронавірусом Hagen Reinhold / Facebook

"Я отримав позитивний результат тесту від лікаря Бундестагу ввечері в середу", – заявив політик.

Він уточнив, що перші симптоми відчув після гірськолижного відпочинку в Австрії. Коли повернувся, то став трохи кашляти і попросив парламентського лікаря обстежити його.

Напередодні, 6 березня, депутат виступав із промовою в Бундестазі. Наразі складають список осіб, з якими контактував Рейнхольд – їх теж відправлять у карантин.

За останніми даними, у Німеччині COVID-2019 заразилися 1908 людей, 25 із них видужали і троє померли.

Як поширюється коронавірус у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, на коронавірус захворіла Надін Дорріс, міністерка з безпеки пацієнтів, профілактики самогубств і психічного здоров'я в уряді Великої Британії.

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