У Великобританії рекордно зросла кількість хворих на COVID-19

У Великобританії виявили рекордну за чотири місяці кількість нових випадків коронавірусу – 4 422 за добу.

Таким чином, загальне число випадків захворювання досягло 390 358. За день померли ще 27 інфікованих, всього померлих – 41 759, пише Daily Mail.

При цьому в Північній Ірландії за останній 24-годинний звітний період було зареєстровано ще 222 нових хворих. Всього в регіоні заразилися 9 165 осіб, в тому числі 913 – за останні сім днів.

Журналісти зазначили, що минулого тижня британська система тестування піддалася ретельній перевірці на тлі повідомлень про те, що лікарі, медсестри і люди, що живуть у найбільш постраждалих містах країни, не можуть отримати тести на COVID-19.

За словами прем'єра Бориса Джонсона, країні загрожує посилення карантину. У статті вказується, що в зростанні захворюваності політик звинуватив британську громадськість. При цьому раніше Джонсон неодноразово закликав людей повернутися до своїх робочих місць і поїсти в пабах і ресторанах, щоб пожвавити економіку Великобританії.

Прем'єр також оголосив про початок другої хвилі COVID-19 у Британії та інших країнах Європи.

Статистика захворюваності і смертності в Великобританії. worldometers.info

Динаміка нових випадків, виявлених за добу. worldometers.info

Динаміка летальних випадків у Британії. worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що ультрафіолетові хвилі довжиною в 222 нанометри здатні знищити COVID-19.