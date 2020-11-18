Коронавірусом у світі заразилося майже 56 млн осіб: статистика на 18 листопада. Оновлюється

Станом на середу, 18 листопада, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі заразилися 55,9 млн осіб. За минулу добу виявлено більше 546 тисячі нових заражених.

Від хвороби в світі померли понад 1,3 млн пацієнтів, а одужали – майже 39 млн. Найбільше нових заражених за день зареєстрували в США – 157 тисяч, Індії – 39 тисяч і Бразилії – 35 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 557 657 особи. Померли 9 856 пацієнтів, одужали – 250 983.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (12 млн), Індія (9 млн) і Бразилія (6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.

В Україні сім'ї загиблих від COVID-19 медиків не отримують компенсації.

Названо головні відмінності двох самих обнадійливих вакцин проти COVID-19.

У новообраного мера міста Чорноморська Одеської області Василя Гуляєва виявили COVID-19.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко отримав негативну тест на коронавірус і відразу пішов "інспектувати" місто. "Хочу повідомити всім жителям міста, що я отримав негативну тест на COVID-19. Зрозуміло, що я так довго не міг сидіти в ізоляції, тому приїхав якраз на інспектування будівництва пам'ятника учасникам АТО", – сказав він.