Коронавірусом у світі заразилося майже 56 млн осіб: статистика на 18 листопада. Оновлюється

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Світ
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Коронавірусом у світі заразилося майже 56 млн осіб: статистика на 18 листопада. Оновлюється

Станом на середу, 18 листопада, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі заразилися 55,9 млн осіб. За минулу добу виявлено більше 546 тисячі нових заражених.

Від хвороби в світі померли понад 1,3 млн пацієнтів, а одужали – майже 39 млн. Найбільше нових заражених за день зареєстрували в США – 157 тисяч, Індії – 39 тисяч і Бразилії – 35 тис.

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Коронавірусом у світі заразилося майже 56 млн осіб: статистика на 18 листопада. Оновлюється
Коронавірусом у світі заразилося майже 56 млн осіб: статистика на 18 листопада. Оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Головне за 18 листопада:

  • У новообраного мера міста Чорноморська Одеської області Василя Гуляєва виявили COVID-19.

  • Мер Черкас Анатолій Бондаренко отримав негативну тест на коронавірус і відразу пішов "інспектувати" місто. "Хочу повідомити всім жителям міста, що я отримав негативну тест на COVID-19. Зрозуміло, що я так довго не міг сидіти в ізоляції, тому приїхав якраз на інспектування будівництва пам'ятника учасникам АТО", – сказав він.

  • Святкові локації в Києві на Новий рік і Різдво через пандемію коронавірусу та карантину розподілять по місту, а традиційний ярмарок проводити не будуть.

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