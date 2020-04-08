Коронавірусом у світі заразилися вже 1,5 мільйона людей

Кількість хворих на коронавірус COVID-19 у світі вже перевищила 1,5 мільйона людей

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За даними, представленими на сайті worldometers.info, зараз заражена 1 501 061 людина.

З них видужали більше 319 тисяч, померли – 87 830 осіб.

Лідером за кількістю заражених залишаються США – 422 800 (+22 465 за добу).

По летальних випадках на першому місці Італія – 17,669 (+542 за добу).

При цьому за кількістю людей, які видужали, після Китаю (77 279) йде Іспанія – 48 021.

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії за добу від коронавірусу COVID-19 одужали понад 2 тисячі людей до, що є найвищим показником за весь час епідемії.

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