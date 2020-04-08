Головна Новини
9 квітня • оновлено в 06:31
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Коронавірусом у світі заразилися вже 1,5 мільйона людей

2.1т
Читати матеріал російською

Кількість хворих на коронавірус COVID-19 у світі вже перевищила 1,5 мільйона людей

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

За даними, представленими на сайті worldometers.info, зараз заражена 1 501 061 людина.

Коронавірусом у світі заразилися вже 1,5 мільйона людей

З них видужали більше 319 тисяч, померли – 87 830 осіб.

Лідером за кількістю заражених залишаються США – 422 800 (+22 465 за добу).

По летальних випадках на першому місці Італія – 17,669 (+542 за добу).

При цьому за кількістю людей, які видужали, після Китаю (77 279) йде Іспанія – 48 021.

Коронавірусом у світі заразилися вже 1,5 мільйона людей

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії за добу від коронавірусу COVID-19 одужали понад 2 тисячі людей до, що є найвищим показником за весь час епідемії.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги