Коронавірусом у світі заразилися понад 23 млн: статистика на 22 серпня. Оновлюється

Статистика по коронавірус в світі.

Станом на суботу, 22 серпня, коронавірусом у світі заразилися 23,1 млн осіб, померли 803 тис. За минулу добу було виявлено 258 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 69 тис., в США – 50 тис., а також в Бразилії – 31 тис. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 100 643 осіб, померли в період пандемії – 2207.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

worldometers.info

worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 100 643 особи. Померли 2207 пацієнтів, одужали – 51 078.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (5,8 млн), Бразилія (понад 3,5 млн) і Індія (майже 3 млн).

В Україні з 24 серпня почне діяти нове епідемічне зонування регіонів. У "червону" зону потрапили, зокрема, Коломия, Самбір, Чернівці та Радивилів.

РНБО

РНБО

Головне за 22 серпня:

03:40 – Високий рівень деяких цитокінів у хворих на COVID-19 може запобігти розвитку стійкого імунітету до коронавірусу SARS-CoV-2.

01:50 – Бюджетні витрати на боротьбу з коронавірусом в Україні вже склали близько 25 млрд грн, а з відповідного фонду використано 16,9 млрд грн, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

01:14 – У Харкові через погіршення епідеміологічної ситуації скасували парад вишиванок, який був запланований на 23 серпня з нагоди Дня державного прапора.

00:23 – Намір Росії впровадити частково ефективну вакцину проти COVID-19 "Супутник-V" до проведення її повних випробувань може спровокувати мутацію коронавірусу. Експерти підкреслили, що віруси, включаючи COVID-19, відомі своєю здатністю постійно мутувати.

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