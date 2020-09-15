Коронавірусом у світі заразилися майже 29,5 млн осіб: статистика на 15 вересня. Оновлюється

Станом на вівторок, 15 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 29,4 млн осіб. За минулу добу було виявлено 242 005 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 81 тис., в США – 38 тис., а також в Бразилії – 19 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 932 тис. осіб.

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Коронавірусом заразилися понад 29 млн. worldometers

Рейтинг країн по захворюваності. worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 156 797 осіб. Померли 3 211 пацієнтів, одужали – 69 543.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 6,7 млн), Індія (більше 4,9 млн) і Бразилія (понад 4,3 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.

В Україні з півночі 14 вересня почало діяти нове епідеміологічне зонування.

Вчені Національної академії наук України опублікували черговий прогноз розвитку епідемії коронавірусу в Україні.

Головне за 15 вересня:

00:10 – У Москві за добу померли 13 пацієнтів з коронавірусом, загальне число смертей з початку пандемії перевищила 5 тисяч.

00:05 – В Офісі президента України відбулася зустріч керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з представниками креативних індустрій, провідних продюсерських центрів і агентств, організаторів концертних заходів і найбільших квиткових операторів України щодо їх роботи в умовах пандемії COVID-19.