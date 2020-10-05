Коронавірусом у світі захворіло 249 000 осіб за добу: статистика на 5 жовтня. Оновлюється

Станом на понеділок, 5 жовтня, коронавірусом у світі заразилися понад 35,3 млн осіб. За минулу добу було виявлено 249 546 нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 з'явилося в Індії – близько 75 тис., у США – більше 34 тис., а також у Бразилії – понад 8 тис. За весь час пандемії від небезпечної хвороби померло вже понад 1 млн осіб. При цьому здолати її вдалося 26,6 млн пацієнтів.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 226 462 особи. Померли 4 397 пацієнтів, одужали – 100 107.

Країнами-лідерами за темпами інфікування як і раніше залишаються США (більше 7,6 млн), Індія (6,6 млн) і Бразилія (4,9 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 25 місце.

Американські вчені дійшли висновку, що на тлі коронавірусу гострий запальний синдром (MIS-A), який раніше діагностували у інфікованих дітей, може розвинутися також і у дорослих.

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська заявила, що в Україні через сильну бюрократію трапився колапс медицини і почало зростати число хворих на коронавірус (COVID-19).

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