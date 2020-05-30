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30 травня • оновлено в 08:18
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Коронавірусом у світі захворіли понад 6 млн осіб: статистика щодо COVID-19 на 30 травня. Постійно оновлюється

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Коронавірусом (COVID-19) в світі вже заразилися понад 6 млн осіб. Лідерами антирейтингу є США – 1,8 млн осіб, Бразилія – 468 тисяч і Росія – 388 тисяч.

При цьому найбільше летальних випадків зареєстровано в Штатах – 105 тисяч, Великобританії – 38 тисяч та Італії – 33 тисячі.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом у світі захворіли понад 6 млн осіб: статистика щодо COVID-19 на 30 травня. Оновлюється
Коронавірусом у світі захворіли понад 6 млн осіб: статистика щодо COVID-19 на 30 травня. Оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 22 811 чоловік. Померли 679 пацієнтів, одужали – 8 934.

  • У Китаї зізналися, що коронавірус пішов не з ринку міста Ухань

  • США остаточно вирішили припинити всі відносини з Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Коронавірусом у світі захворіли понад 6 млн осіб: статистика щодо COVID-19 на 30 травня. Оновлюється
Коронавірусом у світі захворіли понад 6 млн осіб: статистика щодо COVID-19 на 30 травня. Оновлюється

Головне за 30 травня:

03:50 – У психоневрологічному інтернаті в Харківській області кількість хворих COVID-19 зросла до 25 осіб, з яких 18 – підопічні інтернату.

02:25 – Коронавірус у всьому світі зафіксовано вже у більш шести мільйонів чоловік. Лідирують за кількість заражених США.

01:51 – Уряд Таїланду має намір повністю зняти блокування і відкрити міжнародне авіасполучення з 1 липня.

00:12 – Зарплата за березень у розмірі 300% направлена всім лікарям, які боролися з епідемією COVID-19. Але в силу людського фактора, деякі медичні співробітники їх не отримали, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 811.

    Вилікувалися: 8934. Померли: 679.

  • У світі захворіли 6 млн осіб, загинули – більше 365 тисяч.

  • У Китаї зізналися, що коронавірус пішов не з ринку Уханя, і тварини тут ні при чому.

  • Вмирають до кінця другого тижня: вчені з Франції назвали групу ризику при захворюванні на COVID-19.

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

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